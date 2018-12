$!Fefita la Grande advierte a sus críticos que “no pierdan su tiempo”

Mientras mucho se levanta ahora para trabajar yo estoy llegando a mi hogar a dormir una cuántas horas para volver a trabajar ahorita pero me siento en mi cama y empiezo a ver los comentarios y critica que ponen en alguna foto oh video míos otros dicen quien le maneja la página a la vieja no sabe lo que sube otros dice vieja rastrera pero saben que yo me siento muy preparada mental mente para toda sus crítica y sus comentario negativo ???? los positivos también lo miro más así que no pierdan su tiempo comentando que si mi maquillaje oh si un ?? creo que eso no me suma tampoco me resta así que pasen un buen día y feliz resto de todo el año ???? los quiero muchísimo ❤️ todos los críticos de mi Instagram

A post shared by Fefita La Grande (@laviejafefard) on Dec 15, 2018 at 3:05am PST