$!Fefita La Grande cambia de look y habla de cómo quiere morir

La imparable merenguera típica Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como Fefita La Grande, se puso en manos del estilista y asesor de imagen Jomary Joyso para cambiar un poco su apariencia y el resultado fue espectacular.

Solo bastó un maquillaje sencillo y una peluca de color castaño para que el aspecto de la Vieja Fefa luciera más jovial y espontáneo. Antes de someterse al proceso de cambio hizo fuertes revelaciones de su vida al juez de Nuestra Belleza Latina.

Quitándose su peluca frente a las cámaras por segunda vez, la Soberana del pueblo reveló que afrontó con positivismo su lucha contra el cáncer: “Yo duré un año y ocho meses con cáncer y nunca me pare de trabajar, me daba una quimio y me iba a trabajar”, expresó maravillada por lo enérgica que a sus 78 años muestra. Se sorprende de las cosas que hace y su histrionismo en el escenario que duda si en verdad es una mujer de casi ocho décadas.

La Vieja Fefa no teme a bajar del escenario, porque está segura que puede volver a subirlo. Tampoco le inquieta la muerte, fantasea con ella y reveló cómo quiere partir de esta tierra.

“Yo tengo un merengue que grabé que dice que, si Dios me da la suerte, quiero morirme en un escenario, en una presentación, creo que esa sería la muerte más feliz de mi vida. Mi vida es mi público, los aplausos”, enfatizó dejando perplejo a Joyso que la escuchaba con detenimiento.

Otro tema al que se refirió fue el de su hija fallecida. Lloró al hablar de ella y cuánto la extraña.

La Vieja Fefa publicó la entrevista con Joyso en su cuenta de Instagram con un mensaje de aliento para las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, enfermedad que padeció.

“Esto es algo muy bonito por que vivimos con una vida bonita que siempre digo qué hay que vivirla con persona que te brinda amor ?? Alegría y sobre todo respeto, las palabras me sobra para agradecerle a Dios por de brindarle fuerza y Alegría a todas esa mujeres que luchan contra el cáncer como yo lo hice así pueden mucha @jomarigoyso gracias sobrino de mi vida @yvelisse41”.