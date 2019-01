$!Festival de Cine Global con Corea como país invitado y más de 80 películas

Los organizadores del Festival de Cine Global Dominicano (FCGD) anunciaron este martes que la duodécima edición del evento será desde el 30 de enero hasta el seis de febrero y tendrá a la República de Corea como país invitado de honor.

Igualmente, se informó que contará con una amplia agenda que incluye más de 80 películas que muestran la diversidad del cine mundial.

El festival comenzará con la película “Como si fuera la primera vez”, del director mexicano Mauricio Valle, que fue rodada en la República Dominicana con el apoyo de la Ley de Incentivos Cinematográficos en una producción de Sony Pictures International Productions y Lantica Media.

“En este estreno mundial contaremos con la presencia de sus actores Ximena Romo, Paco Ruedas y Alejandro Camacho, además de su director Mauricio Valle”, dijo Omar de la Cruz, presidente del Festival de Cine Global.

Junto a De la Cruz estuvieron presentes Taek Jin Han, vicecónsul de la Embajada de la República de Corea, y Ellis Pérez, asesor del consejo directivo del Festival de Cine Global.

Entre los invitados especiales que este año se darán cita en el Festival está el jurista español Baltazar Garzón, quien, a su vez, es uno de los protagonistas del documental The Code parte de la programación del FCGD; también llegarán a Santo Domingo para sumarse a la fiesta #TamoEnCine el reconocido productor y director estadounidense Brett Ratner (The Revenant, Black Mass, Truth); el director estadounidense John Singleton (The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious: A todo gas 2) y Jesse Terrero, el reconocido cineasta dominicano que ha triunfado en Estados Unidos, sobre todo con su reciente serie “Nicky Jam: El ganador”, que se estrenó en Netflix a finales del 2018.

Omar de la Cruz, director del FCGD, manifestó su confianza en la nutrida cartelera que durante ocho días se exhibirá en el Palacio del Cine Blue Mall, “Como parte de la selección de filmes del equipo de curadores del Festival destacan al menos una veintena de películas que han competido en el Festival de Cannes, cuatro de los cinco filmes que fueron seleccionados para competir en los Premios Oscar como mejor película de habla no inglesa; y, cinco filmes de lujo que representan al país de honor: la República de Corea”.

De la Cruz agradeció a los patrocinadores del evento y a los miembros de la industria. Hizo énfasis en que “toda la información de las actividades y proyecciones del Festival de Cine Global Dominicano están disponibles en la plataforma web tamoencine.org y en la aplicación gratuita "DRGLOBALFILMFEST" disponible para iOS y Android”.