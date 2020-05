$!Figuras al grito por el humo del vertedero de Duquesa

Este martes escribió que se trata del “olor de un crimen”. “Y viene otra vez el olor que nos recuerda la indolencia. Un olor a crimen confabulado entre señores de corbatas que no entienden que en el impulso de sus acciones también les faltará el aire. Un olor a crueldad, un abismo de irresponsabilidad. Llamamos héroes a los que sin aliento intentan sofocar el fuego que otros encendieron. No son más que víctimas de un sistema sin oxígeno y sin alma”, con estas profundas palabras reflexionó Larrauri.

La comunicadora Iamdra Fermín se preocupó por el aire contaminado que respiran ella, su esposo y sus dos hijos pequeños.

Por igual el comunicador Ramón Pastrano quien publicó una fotografía con la cara totalmente cubierta desde su casa.

La pareja de esposos Isha e Irving Alberti declaró que tanto el COVID-19 como el humo de Duquesa “nos ponen doblemente en peligro”. “Primero era ‘Quédate en casa’, ahora es cierra las ventanas para que no entre el humo del fuego de Duquesa... Es como mucho, sobre todo porque el segundo caso es un mayúsculo descuido y se pudo evitar”, expresó la comunicadora Isabel Aracena (Isha).

La semana pasada el cantautor Pavel Núñez acudió a sus redes sociales para condenar a las autoridades por el descuido de Duquesa, al tiempo de estar preocupado por su salud, ya que sufre de asma. “4:15 AM. Despierto y pienso que es insomnio por el confinamiento y el desfase del cuerpo por no salir de casa, que es lógico que pierda noción y ritmo del tipo, pero oh! Sorpresa, es dificultad para respirar por la quema de basura en tiempos COVID-19, APLAUSOS DE PIE AL DE LA IDEA”, escribió el intérprete en varios tuits.

“Quiero que alguien nos explique ¿cómo es posible, que en épocas de alto contagio algún vertedero está quemando desperdicios que podrían esparcir la posibilidad de dificultad respiratoria y posterior alta posibilidad de contagio por dicha práctica?”, agregó.

"Y pasé a twittear para que tenga sentido mi ataque de asma inducido por un maldito incendio en un vertedero llamado Duquesa...les pido disculpas a mis seguidores pero hoy no estoy de ánimos para dar ánimos", se desahogó Núñez.

La comunicadora Karina Larrauri se preguntó por las autoridades. “Nuestro sector amanece todos los días lleno de una nube de humo. ¿Dónde están las autoridades?".