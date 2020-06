$!Figuras dominicanas se solidarizan con las protestas de EE.UU.

El llamado apagón en redes sociales (publicar una foto en negro) como símbolo de protesta por los crímenes raciales en los Estados Unidos han trascendido fronteras y, República Dominicana no se ha quedado fuera.

Para la comunicadora Pamela Sued el mundo necesita más de Dios. “Desde que amaneció tenía el deseo de expresarme. El mundo necesita de Dios, necesita amor y Dios es Amor. Para mi ese es el mensaje más importante y contundente. Porque si tenemos a Dios en nuestro no importa de que color seamos, nuestro estatus social. Me ha sorprendido la reacción de mucha personas que el tema no es ese, que es el racismo, y no”.