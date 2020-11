$!Figuras públicas reaccionan a los apresamientos de exfuncionarios

La veterana comunicadora y ex Miss Mundo dominicana, Mariasela Álvarez fue una de las primeras en reaccionar.

“Persecución política!! Ay ay ay... Recordando la entrevista donde el ex presidente Danilo Medina decía que en Noruega si un miembro de una familia cometía actos de corrupción, lo sacaban de la misma... “Escupe al cielo y te caerá en la cara”.

“La gente no quiere abuso, quiere justicia pero los Medina Sánchez se creyeron dinastía con el poder como herencia y ahora eso terminó”, en esos términos se expresó la periodista Altagracia Salazar a través de su programa transmitido por YouTube.

La periodista Patricia Solano recordó el momento en que el pasado procurador Jean Alain Rodríguez acorraló a la actual procuradora Miriam Germán en presencia del entonces presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Esto tras el mandatario calificar la acción.

“Cuando el PLD le exige al Gobierno que el Ministerio Público no asuma “posiciones extremas”, parte de un esquema que ya no existe (gobierno manda al MP). Y no existe debido al atropello cobarde del PLD a Miriam Germán en el CNM. Es gracias a esto que hoy no hay a quien llamar”, reseñó.

En ese mismo tenor se refirió el productor de televisión y periodista Huchi Lora: “Si los arrestos son “típicos de cobardes”, ¿cómo calificar lo que le hicieron a la magistrada Miriam Germán?”

El abogado Félix Portes también se expresó sobre el tema. “A los abogados peledeístas o que recibieron sueldos o igualas millonarias, que vayan desempolvando la toga para representar a sus amigos o compañeros de Gratis. Este es el momento de ser agradecido y leal. ¡Dios los acompañe!”.

Sergio Carlo hizo gala de su ironía para referirse al tema. “Están ofreciendo 100 mil dólares... oiga bien: 100 mil dólares... al que toque el timbre en casa de Danilo Medina a las 4 am”, señaló.

Su compañera del programa radial “12 y 2”, Karina Larrauri, tampoco se quedó callada: “¿Cobardía? ¿Indignacion? ¿Nunca antes visto? Y todo que vivió y vio el país en 8 años ¿Cómo se llamará?”, reseñó.

Otras que opinaron fueron las comunicadas Miralba Ruiz y Diana Lora; la primera recordó a que: “ No hay 2 PLD. Fue un solo partido el que gobernó durante 16 años corridos, prácticamente con los mismos funcionarios”. La segunda trajo también a colación cuando el ex procurador increpó públicamente a su sucesora. “Todavía está fresco en la mente el atropello de Jean Alain a Miriam Germán en el CNM, recuerdo que el Presidente Medina estaba presente y no hizo nada para detenerlo... bueno recordar hoy que se habla de “atropellos y abusos”.