$!Filtración de fotos íntimas en Internet: violación a la intimidad y morbo

La filtración de imágenes íntimas por Internet sin el consentimiento de la víctima es un delito que lamentablemente está tomando más auge, especialmente entre las celebridades locales internaciones.

La exposición por esta vía de la influencer Chantal Medina ha vuelto a poner en el tapete este tema que ha afectado a numerosas figuras dominicanas.

Para Junior Poché, un experto en temas de social media, "esos temas así como el de Chantal Medina deben llamar a la unidad de las mujeres para apoyar a la joven, y a la unidad de los hombres para repudiar al que subió ese contenido. Todos tenemos hermanas, tías, madre, amigas... no apoyemos y no difundamos ese tipo de contenido", dijo el también consultor a través de su cuenta de Twitter.

Precisamente en esa plataforma el nombre de esa joven se ha vuelto tendencia nacional. Ella se ha hecho famosa por su cuenta de Instagram @ChantalMedinaa, donde ha conseguido popularidad masiva por su modelaje de lencería, moda y por sus fotoblogs de estilo de vida.

En un video publicado por el portal Cachicha la joven dio la cara y habló sobre video “caliente” que circula en las redes sociales teniendo relaciones sexuales con un hombre.

"Sé que todos han visto el video mío que circula por ahí, no me avergüenzo de nada, fue un error tampoco me siento orgullosa, pero más vergüenza debería darle a la persona que lo difundió...es un video viejo", así y sin mucha preocupación reaccionó la dama al tiempo de agradecer el apoyo y los halagos que ha recibido tras la difusión del material.

Aunque ella lo tomó con gracia, otras figuras locales que han pasado por la misma situación fueron más contundentes y llevaron sus casos a la justicia.

El año pasado los grupos de Whatsapp explotaron con las fotografías íntimas de la comunicadora venezolana radicada en el país Jessica Pereyra, quien alegó la filtración de las imágenes tras el robo de su teléfono celular.

A través de la cuenta de Instagram de Alofoke, programa radial en el que labora la venezolana, se detalló que tras la sustracción han sido difundidas fotografías íntimas a través de las redes sociales, donde la también locutora sale desnuda.

“Nuestra Jessica Pereira ha sido víctima de robo de un teléfono móvil y están rodando unas fotos privadas en varios grupos de chat. Apoyamos a Jessica en esta falta de respeto a su integridad como mujer y su privacidad”, decía el comunicado.

Antes de ella, su compatriota la modelo Michi Marín se convirtió en tendencia tras la filtración de un vídeo donde sostenía relaciones sexuales con una de sus exparejas.