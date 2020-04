$!Filtran video del actor Ezra Miller ahorcando violentamente a una fanática

Un video que se ha filtrado en todas las redes sociales, ha vuelto tendencia al actor Ezra Miller. En él agrede a una de sus seguidoras en un bar de Irlanda.

En el material se ve al protagonista de la película “Las Ventajas de Ser Invisible” vistiendo una gabardina roja y en el exterior del local nocturno. En un momento, Miller parecería estar fingiendo estar molesto con una mujer que le sonríe, pero todo se salió de control cuando le dice “¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear?" mientras la toma del cuello.

El actor agarra a la mujer fuertemente del cuello e intenta tirarla hacia al piso, en ese momento la persona que graba el video trata de detenerlo, le grita para que se calme y corta la grabación.

De acuerdo al periódico Infobae, lo que hizo ver que lo de Ezra ya no era un juego fue la reacción de la persona que documentaba la situación, que terminó volviéndose muy violenta.

El actor ha recibido todo tipo de críticas, lo llaman cobarde por golpear a una mujer y uno que otro hombre le reta a hacer lo mismo con ellos. El video comenzó a circular por Reddit y Twitter.

Miller es es un actor, músico, cantante y activista estadounidense. Su debut cinematográfico ocurrió en 2008 con su papel de Robert en Afterschool, mientras que su primer rol importante fue en el drama We Need to Talk About Kevin de 2011.

Un año después, recibió varios galardones por su actuación de Patrick en la película The Perks of Being a Wallflower, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen Chbosky. En 2015 coprotagonizó el drama The Stanford Prison Experiment y la comedia Trainwreck.

En el 2016 interpretó a Flash, en la película de superhéroes basada en los personajes de DC Comics Batman v Superman: Dawn of Justice, y a Credence Barebone en el largometraje de género fantástico Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

En el 2017, interpretó a Flash en la película Liga de la Justicia. Además es baterista y cantante de la banda Sons of an Illustrious Father.