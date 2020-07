$!Francisca Lachapel se realizará prueba COVID-19 tras el positivo de Clarissa Molina

Clarissa Molina confesó desde su casa que ha dado positivo a una prueba casera para detectar el coronavirus COVID-19. Esto provocó una revolución en Univisión, porque la joven dominicana estuvo presentando el programa El Gordo y la Flaca.

Uno de los que se evidenció más nervioso fue su compañero Raúl de Molina, quien prácticamente no la dejó hablar, preocupado por haber contraído el virus. Mucho más tranquila estuvo Lili Estefan, quien le aconsejó a la Miss República Dominicana 2015 que se repitiera la prueba en un laboratorio.

La presentadora de televisión Francisca Lachapel, anunció este miércoles que también se realizará la prueba, porque estuvo en contacto con la protagonista de Qué León la semana pasada.

«Yo estuve en contacto con Clarissa la semana pasada es por esa razón que me encuentro en cuarentena por seguridad de todos mis compañeros. El día de hoy en al tarde también me voy a realizar la prueba del coronavirus», dijo Francisca.

Lachapel, dijo estar positiva y que espera que saldrá negativa, ya que al igual que Clarissa no tiene ningún síntoma pero para prevenir y descartar cualquier cosa prefiere realizarse la prueba.

Lo dicho por Molina

“Como siempre he sido súper transparente con todo el mundo, yo la semana pasada me hice la prueba casera y hoy (lunes) me entregaron los resultados dando positivo. Me tomó por sorpresa porque yo me siento muy bien”, dijo ante las preguntas de Raúl de Molina y Lili Estefan

Asimismo, la modelo y exNuestra Belleza Latina agradeció por los mensajes y buenos deseos. “Me siento bien gracias a Dios, hasta ahora no tengo síntomas. Voy a repetir la prueba en un laboratorio y hacerla con un profesional, estaremos en contacto! Cuídense mucho por favor! Los quiero mucho!”, dijo la dominicana instando a cuidarse