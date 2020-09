Francisca Lachapel será participante de "Tu cara me suena", reality de Univision donde Charytín es jurado

Tras su estelar participación como conductora de la gala de premios Juventud, la dominicana Francisca Lachapel asume un nuevo reto.

La presentadora de Despierta América será una de las celebridades que participará en la versión hispana del popular concurso "Tu cara me suena", donde personalidades imitan a otros famosos, y que cuenta con Charytín Goico como jurado y Amara la Negra como conductora de back stage.

En total serán 8 las celebridades de primer nivel que cada semana se transformarán en ídolos de la música, para lo que tendrán que cambiar completamente su apariencia.

"Estoy feliz, un poco preocupada después de saber quiénes son los participantes, pero ustedes saben que a mí me gustan los retos y yo le voy a dar con todo. Me asusta pero me gusta", expresó Lachapel tras confirmarse la noticia de su participación en el show de talentos que será transmitido en octubre.

La oriunda de Azua competirá con las actrices y cantantes mexicanas Chantal Andere, famosa por sus roles de villanas en exitosas telenovelas y Sandra Echevarría, protagonista de éxitos televisivos como El Clon y la nueva versión de la Usurpadara.

También competirán los actores y cantantes: Pablo Montero y Gabriel Coronel, así como los cantautores El Dasa, Llane y Melina León.

Además de Charytín y Amara el show contará con Jesús 'Chuy' Navarro, vocalista de Reik, la cantautora Kany García y la actriz y cantante Angélica Vale, entre el panel de jurados y será presentado por la actriz mexicana Ana Brenda y el conductor de chileno Rafael Araneda.