$!Francisca Lachapel y Amara entre las mujeres más poderosas de People en Español

“Es un honor para mí saber que People En Español me considera como una de las 25 mujeres latinas más poderosas del 2019, porque soy una mujer luchadora, valiente, que nunca me doy por vencida, mi propósito es empoderar a la mujer latina y seguir rompiendo barreras, para mi comunidad afro latina. Cada logro para mí es un paso adelante para mi comunidad, porque estoy rompiendo barreras”, dijo la cantante de raíces afrodominicanas de 28 años, en sus redes sociales.

En tanto Francisca Lachapel escribió en su Instagram “Que honor estar incluida en la lista de las 25 mujeres más poderosas de @peopleenespanol Muchas gracias @lenapeople y @armandocorrea no puedo estar más feliz de compartir esto con tantas mujeres que son un ejemplo e inspiración y a las cuales admiro. Esto es una gran responsabilidad también y yo la asumo. Lo que más me enorgullece y disfruto de mi trabajo es precisamente esa gran oportunidad que me brinda de inyectar positivismo, coraje y determinación a mucha gente para que así puedan elevar su vida hasta donde lo deseen. ¡Todo es posible!”.

Otras mujeres que forman parte de esta lista son Jennifer López, María Celeste Arrarás, Aracely Arámbula, Salma Hayek, Shakira, Gloria Estefan, Penélope Cruz, María Elena Salinas y Ana María Polo.