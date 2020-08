$!Frooby, un youtuber dominicano que no le teme a las críticas

En estos tiempos, la comunicación no es estática. El concepto que se tenía de ella ha dado un giro de 180 grados. Esto, debido a la incursión de la red de internet con plataformas como YouTube o Instagram, que ha acortado la brecha entre los generadores de los mensajes y quienes los reciben (emisores y receptores).

Confesó que una vez un youtuber local le hizo bajar su contenido de Youtube tras molestarse con la crítica que le hizo. "Le hice un video y él me lo tumbó, acusándome de violar derechos de autor, pero lo recuperé porque no era cierto. Otros sí han sabido manejar la situación, se ríen, porque de eso se trata", señaló.

Continúa: "Este tipo de contenido nace con el tiempo, porque al principio mis videos estaban más enfocados en hacer reír tocando temas de la idiosincrasia y las costumbres de la República Dominicana, pero inspirado en otros youtubers que yo veo, me fui más por el área actual, además siempre he estado interesado en este tipo de temas sociales, pero siempre manteniendo el humor, pero no totalmente comedia, mi idea es que tengan risas pero con el mensaje detrás".

Hay muchos que son figuras públicas -continuó-, que lo hacen solo por el dinero y es válido, eso no es de crítica, pero yo considero que aportarían mucho más a la imagen de República Dominicana con otro tipo de contenido", enfatizó.

"Siento que a muchos les falta profundidad, el contenido que presentan es como muy plástico, mientras hay muchos youtubers grandes en América Latina que son reconocidos por lo creativos que son, la gente conecta con ellos y son personas que de verdad le ves la intención de llevar un buen producto. No lo hacen solo por el dinero", señaló.

"Muchos creen que van a tener ganancias con el primer video que suban, se han dado casos que sí, pero no es la generalidad, lo usual es que empieces a percibir algún tipo de ingreso al año o más del año, yo tengo tres y te puedo decir que desde Youtube me han pagado en dos ocasiones. Yo diría que es factible después de mucho tiempo", confesó.

Sin miedo a las críticas

Él lo tiene claro, las críticas sociales no les afectan, porque sabe que el mundo digital los haters están pendientes para herir y todo va a depender cómo lo asumas y la importancia que le des.

"A mí me encantan las críticas. Yo amo cuando me critican y sobre todo cuando lo hacen sin una base. Es verdad que hay gente que por el momento que esté pasando le puede afectar o simplemente no saben tomarlo de la manera correcta, pero hay que tener una coraza muy fuerte y darte cuenta que si a ti te gusta generar contenido, otros pueden hacer lo mismo contigo", asegura.

Apático de la política

Dejó claro que no le gustaría inmiscuirse en política partidaria, aunque esto no lo excluye de involucrarse en alguna causa social, esto, porque a su juicio, el tipo de política que se hace en el país no es la mejor.

Como plan futuro está seguir desarrollando contenido para las plataformas digitales y una vez graduado de cine y comunicación social radicarse en España, la que considera la cuna del contenido en streaming para el mercado hispano hablante.