$!Fue de un infarto que murió la madre de Miguel Céspedes

El popular humorista Miguel Céspedes agradeció la noche de este domingo al pueblo dominicano las muestras de solidaridad que le ha brindado, tras el fallecimiento de su madre.

La señora Juana murió la noche del sábado. Su hijo usó las redes sociales para dar a conocer la causa de su deceso, además de agradecer el apoyo.

“Doy las gracias por tanta muestra de cariño y solidaridad, no en vano es que amo tanto a este Pueblo, no me cansaré de dar Gracias a Dios por permitirme nacer en un de gentes tan nobles. Mi madre falleció de un ataque Cardíaco.#elespíritudesualmaestá con Dios”, fue el mensaje que colocó en su cuenta de Twitter (@migueleshumor).

Dijo que estaba seguro que el espíritu de su madre estaba con Dios. No ofreció detalles sobre las honras fúnebres.

Desde que se dio a conocer el deceso de la dama, Céspedes ha recibido diversas muestras de apoyo por el momento difícil que atraviesa.