EE. UU. o EUA, no EEUU

Con motivo de la celebración el 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos de América, se recuerda que la abreviatura EE. UU. y la sigla EUA son las adecuadas para referirse a este país y que la primera se escribe duplicando las letras para indicar el plural y utilizando puntos y espacio entre sus elementos: EE. UU., no EEUU ni EE.UU.

En los medios de comunicación dominicanos es habitual la escritura inapropiada de la abreviatura, puesto que se confunde con la forma de las siglas (EEUU) o se omite el espacio entre las partes (EE.UU.), como en los siguientes ejemplos: «Puerto Rico aprueba resolución para anexión a EEUU», «El canciller valora informe del Gobierno de EEUU sobre lucha contra trata en RD», «La República Dominicana y Centroamérica piden reunificación de familias migrantes en EEUU», «El Gobierno iniciará diálogo con EE.UU. para modificar el DR-CAFTA» o «EE.UU. sanciona al senador Félix Bautista por corrupción».

Según la Ortografía académica, en las abreviaturas obtenidas por truncamiento extremo el plural se forma duplicando la letra conservada y, si hay más de un elemento, dejando un espacio entre ellos sin obviar el punto: FF. AA. por Fuerzas Armadas, EE. UU. por Estados Unidos, DD. HH. por derechos humanos, etc., pero no FFAA ni EEUU ni EE.UU. ni DHDH. En cuanto a las siglas, la misma obra académica indica que estas se forman con las iniciales de las palabras que forman la expresión que las origina y que su escritura es invariable en plural: EUA o EU, pero no EEUU.

Por eso, en los casos citados habría sido preferible escribir «Puerto Rico aprueba resolución para anexión a EE. UU.», «El canciller valora informe del Gobierno de EUA sobre lucha contra trata en RD», «La República Dominicana y Centroamérica piden reunificación de familias migrantes en EE. UU.», «El Gobierno iniciará diálogo con EE. UU. para modificar el DR-CAFTA» y «EE. UU. sanciona al senador Félix Bautista por corrupción».

Cabe apuntar que el Diccionario panhispánico de dudas censura el uso de las siglas USA (United States of America) y US (United States) en textos en español, ya que las dos están escritas en inglés.