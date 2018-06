Mundial de Rusia 2018, claves de redacción

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, que se celebra entre el 14 de junio y el 15 de julio, se ofrece a continuación una serie de claves de escritura:

1. Mundial, con mayúscula inicial

El nombre oficial en español de este campeonato de fútbol es Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Si se opta por escribir el Mundial (de Rusia), se recomienda mantener la m inicial mayúscula por considerarse la denominación abreviada.

2. Ciudades sedes

Los nombres de las once ciudades sedes en las que se celebran los partidos de fútbol son los siguientes: Ekaterimburgo (mejor que Ekaterinburg, Yekaterinburg o Yekaterinburgo), Kaliningrado (mejor que Kaliningrad), Kazán (mejor que Kazan), Moscú, Nizni Nóvgorod (con Nizni sin h y terminado en i, mejor que Nizhny Nóvgorod), Rostov del Don, Samara, San Petersburgo (mejor que SanPetesburgo), Saransk,Sochi y Volgogrado (mejor que Volvogrado).

3. Live it up, canción oficial

El título de la canción oficial, Live it up, se escribe en cursiva o entre comillas y con inicial mayúscula en la primera palabra. Como se trata del título original de una canción escrita en lengua extranjera, también es adecuado respetar la forma de escribirlo en la lengua correspondiente, con inicial mayúscula en las tres palabras: Live It Up.

4. VAR y videoarbitraje

Para referirse a la tecnología que permite revisar en video determinadas acciones, es posible emplear el acortamiento VAR, que puede interpretarse como sigla inglesa de video assistant referee o como acrónimo español de videoarbitraje, en una sola palabra y sin tilde (no videoarbitraje, video-arbitraje ni video arbitraje o vídeo arbitraje).

5. Revisión en video, mejor que instant replay

Revisión en video (o revisión inmediata en video si se requiere mayor precisión) es una alternativa adecuada en español para sustituir al anglicismo innecesario instant replay, con el que también se alude a la tecnología empleada para revisar jugadas que generan controversia.

6. Nombres alternativos de las selecciones

Las denominaciones alternativas estilísticas de las selecciones nacionales se escriben sin comillas y con mayúscula, no así el artículo: la Albiceleste, la Blanquirroja (con r doble, mejor que la Blanquiroja), la Cafetera, la Celeste, la Roja, el Tri, la Tricolor...

7. Apelativos de jugadores, equipos y aficionados

Los sustantivos y adjetivos apelativos que se emplean para referirse a los jugadores de una selección o combinado nacional y, por extensión, a sus seguidores se escriben con minúscula y sin comillas: los albicelestes, los blanquirrojos, los cafeteros, los charrúas, los fanáticos...

8. Los gentilicios, en minúscula

Tal como indica la Ortografía de la lengua española, los gentilicios no llevan mayúscula inicial: español, costarricense, colombiano, peruano, mexicano, uruguayo, argentino, brasileño o brasilero, ruso, alemán, portugués, belga, senegalés, tunecino.....

9. En la pierna derecha, no en su pierna derecha

El empleo del adjetivo posesivo con las partes del cuerpo en lugar del determinante es un uso del francés y del inglés que conviene evitar. Con sustantivos que designan partes del cuerpo (cabeza, ojos, oídos, pies, rodillas, etc.), lo común es el uso del artículo (el, la), pero no el del posesivo (mi, tu, su, etc.), como señala la Nueva gramática de la lengua española. Por tanto, lo adecuado sería decir «Se lesionó en la pierna derecha» y no «... en su pierna derecha».

10. Las faltas se señalan, no se señalizan

Señalizar significa ‘colocar señales en un lugar, especialmente señales de tráfico para regular la circulación’, y señalar, entre otras acepciones, ‘hacer señal para dar noticia de algo’, de modo que, en fútbol, las faltas se señalan, no se señalizan. Tampoco es adecuada la expresión marcar una falta (o un penal) para indicar que se ha señalado.

11. Espray o aerosol, mejor que spray

La adaptación espray, con e (plural espráis), es preferible al anglicismo spray, término usado en relación con el aerosol de espuma evanescente introducido para marcar la distancia a la que se coloca la barrera en las faltas. En cualquier caso, la Academia remite de espray a aerosol como forma recomendada. En caso de escribir spray, lo apropiado es destacarlo con cursiva.

12. Fan zone, anglicismo innecesario

Zona de (los) hinchas/seguidores/aficionados o zona de la hinchada/afición son equivalentes en español preferibles a fan zone.

Esta recomendación es adaptación de las publicadas hoy por Fundéu BBVA y Fundéu Argentina: Mundial de Rusia 2018, claves de redacción.