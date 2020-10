Gelena Solano tras el coma de su hermana: "A los amigos los conoces en las malas"

La periodista dominicana Gelena Solano, quien labora como corresponsal desde Nueva York para el programa El gordo y la flaca de la cadena hispana Univision, volvió a hablar del duro momento que ha vivido junto a su familia luego que su hermana quedara en coma mientras se realizaba una cirugía estética.

Su hermana Stephanie, de 32 años, sufrió un infarto en la mesa de operaciones cuando se estaba realizando una lipoescultura en Miami.

Tras estar varios minutos sin oxígeno y después de que consiguieran reanimarla, la joven estuvo ingresada en un hospital inmersa en un coma que duró casi tres semanas, algo verdaderamente angustioso para su familia, hasta que le vieron por fin despertar a la vida.

De acuerdo a People en español, a intervención que casi le causó la muerte, dejó en ella secuelas importantes. “Gracias por tenerme en sus oraciones y gracias por llevarme en sus corazones”, pudo decir a duras penas Stephanie Solano desde su cama de hospital, en el clip que su hermana Gelena decidió compartir una vez que estuvo fuera de peligro, difícil de ver por la severidad de su estado y que la periodista después borró de sus redes.

Desde entonces, la reportera no había vuelto a compartir noticias acerca de sus avances o estado de salud, hasta hoy, cuando tomó sus redes para dirigirse a sus seguidores en sus stories.

“Vds. saben que los verdaderos amigos y amigas se conocen en las malas. En las buenas todo el mundo está, en las malas...”, dijo como si algunas personas le hubieran defraudado.

“Una vez más, gracias a mis amigos de verdad y a mis amigas, que han estado presentes, que me han llamado, que me han dejado mensajes, que se han preocupado, por la salud de mi hermana Stephanie. Y a Vds. también”, recalcó profundamente agradecida, “que muchos ni me conocen y la han tenido en oración, por eso les quiero decir una vez más: millones de gracias”, continuó.

“No he hablado más del tema porque esto no es una miniserie, esto no es una novela, he estado esperando pasar con toda esta situación, ya le hicieron un transfer a la ciudad de Nueva York”, resumió.

“Gracias a Dios podemos ir a ver a Stephanie bajo ciertas medidas de precaución, por esto del distanciamiento social nada más nos dan dos horas para verla, lógicamente todos queremos ir a verla” dijo poniendo énfasis en todos. “Así que es un poquito complicado el asunto, pero a lo que voy es que Stephanie está en un centro de rehabilitación, esto va para largo y está mucho mejor. Así que muchísimas gracias una vez más”, finalizó.