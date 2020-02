$!Georgina Duluc vs Zoila Luna: íntimas confesiones en un encuentro que les sacó lágrimas

Zoila Luna y Georgina Duluc son dos mujeres que se han caracterizado durante sus carreras en los medios de comunicación por ser frontales, revolucionarias y segura de sí mismas. Sin embargo, esas características que las une, muchas veces las ha enfrentado, o al menos, terceros han intentado hacerlo.

El programa Una vía a la semana las ha vuelto a unir a más de cinco años de su última conversación. En la entrevista en un formato llamado Doble Vía, donde ambas se hicieron preguntas frontales, incluso, de su vida personal. Confesiones y lágrimas marcaron el encuentro.

En la entrevista, Duluc quien se caracteriza por no hablar de su vida privada reveló que no quiere tener hijos, respondiendo a una de las preguntas que, probablemente, más le han hecho en la vida.

«Yo no me imagino embarazada y no quiero tampoco. Para mí, casarme o salir embarazada nunca fue un sueño, ni algo que yo quisiera», confesó.

“Me volvería a casar feliz”, concluyó Georgina.

El especial «Doble Vía» que conducen Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, es transmitido los domingos a las 6:00 pm por Antena 7.