$!Gran derroche de talento en primera entrega The Voice Dominicana

La versión criolla del popular programa The Voice Dominicana se estrenó la noche de este domingo y, sin duda alguna, fue un debut a lo grande tanto en la puesta en escena como en la intervención de la gran mayoría de los participantes, que lucieron un gran dominio escénico, además de potentes voces que cautivaron a los coaches.

Los coaches fueron otros que lucieron gran entusiasmo y química entre ellos. Este papel lo desempeñan la reina del merengue Milly Quezada, el cantante urbano Musicólogo, el venezolano Nacho y el productor discográfico, mezclador y DJ Juan Magán, español nacionalizado dominicano. A estos le acompañan en la conducción los presentadores de televisión Jhoel López y Luz García.

La presentación del programa, que busca cazar talentos “a ciegas”, contó con nueve participantes, de los cuales siete lograron que los coaches hicieran gala de todos sus encantos para lograr conquistarlos y que los eligieran para “ser su voz” en lo adelante.

El primero en subir al escenario fue Jhon Sosa, joven de 17 años oriundo de Santiago, quien con su interpretación de “Dominicano soy” despertó el interés de Magán, Nacho y Musicólogo, quien fue su elección para ser su mentor.

Le siguió Natali Liranzo, joven de 26 años que a ritmo de la salsa “No te irás” también pasó y eligió a Nacho como coach. El urbano también logró que Wandy de Jesús, de 18 años, se decantara por sus servicios en el reality, mientras Milly luchaba por quedarse con él. El adolescente santiaguero interpretó el tema “Bailando”.

Miguel Alejandro Sánchez consiguió que los cuatro coaches “se enfrentaran” para pedir “ser su voz” cuando cantó “Esta ausencia”, pero se fue al #teanMagán. Mientras que Elsie Cruz, del ensanche Ozama, impresionó con su interpretación de la icónica canción de la mexicana Amanda Miguel “Así no te amarán jamás”. Eligió a Musicológo para seguir su camino musical.

De su lado, Liz Mena, de 19, fue otra que consiguió que los cuatro coaches no solo lucharan por ser escogidos por ella para “guiarla”, sino que recibió varios elogios por la interpretación que hizo del tema “I will always love you” de la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston. Se fue con Milly Quezada y la emoción fue tan grande que terminaron cantando juntas en el escenario el tema “Solo contigo” de la reina del merengue.