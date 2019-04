$!Grupo de Medios Electrónicos Corripio anuncia cambios en sus canales de televisión

El Grupo de Medios Electrónicos Corripio anunció este lunes una serie de cambios en sus estructuras administrativas, periodísticas y producciones de contenido audiovisual.

Según un comunicado enviado a los medios, con estos cambios “se atiende a los nuevos retos de la televisión abierta y del mercado publicitario en general que persiguen ampliar la cobertura informativa optimizando el uso de sus estudios de grabación, eficientizando sus recursos técnicos, consolidando todas las operaciones de los canales Teleantillas (canal 2) y Telesistema Dominicano (canales 11y 39) en un solo local, que será el que hoy ocupa Telesistema Dominicano en la avenida 27 de Febrero de esta ciudad de Santo Domingo”

Resalta que cada empresa televisiva conservará su identidad programática, así como su personería jurídica.

Se precisa que a partir de este viernes 26 de abril un área importante del edificio Teleantillas ubicado en la Av. John F. Kennedy esquina Dr. Defilló quedaría parcialmente vacante y en el futuro sería utilizado para producción de contenido audiovisual comercial.

Dice el comunicado, que estos cambios generarán, junto con una economía de recursos una mejor calidad de producción dado el avance tecnológico con el que cuenta Telesistema Dominicano, empresa que se encuentra a la vanguardia en producción de contenido televisivo de calidad mundial.

“Las emisiones de Informativos Teleantillas serán trasmitidas en vivo desde los estudios de la 27 de Febrero al igual que Uno + Uno, así como los demás programas locales de su parrilla de programación. A partir del próximo mes de mayo Informativos Teleantillas contará con una nueva y moderna escenografía”, detalla el comunicado.

Igualmente informe que el veterano periodista Juan Bolívar Díaz, en adición a sus funciones como productor general de Uno + Uno, se integrará diariamente a la emisión estelar de los Informativos Teleantillas, de 8:00 a 9:00 pm con el segmento “Conclusiones de Juan Bolívar” sobre el quehacer nacional e internacional.

“Informativos Teleantillas tendrá una emisión adicional de lunes a viernes en horario de 6 am a 7 am, continuando Uno + Uno que se transmitirá en horario de 7:00 am a 8:00 am de lunes a viernes, concentrándose en entrevistas a los personajes de mayor incidencia en la vida pública dominicana, manteniendo las secciones de Análisis y Perspectivas”, cita el comunicado.

Anuncia que se creará un Centro de Prensa conjunto entre ambas empresas para ampliar las coberturas informativas de los Medios Electrónicos Corripio (Teleantillas, Telesistema y Coral), “consolidando los equipos de prensa en una sola sala de redacción”. “Han sido adquiridos modernos equipos para la transmisión en vivo de las diferentes emisiones de noticias desde cualquier parte del mundo. Se ampliarán los servicios de corresponsalía periodísticos del interior del país con la finalidad de alcanzar todas las provincias”, detaca el grupo de medios.

Grupo Corripio aseguró que “la línea editorial de cada uno de estos informativos conservará su independencia y permanecerán al frente de cada uno sus actuales directores: Adalberto Grullón para Informativos Teleantillas y Roberto Cavada y Miguel Febles para Telenoticias”.