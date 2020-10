$!Hay Corazón, el show de citas llega a la tv dominicana

Continúa: "Una gran amiga llamada Burbuja Ruiz, me presentó a Gabi Desangles, inmediatamente dije...ella es la animadora de Hay Corazón. Es un show de temporada, espero sean muchas, como en otros países de la región, el público dominicano necesita ver cosas frescas y divertidas en pantalla, sigo apostando a este país", comentó Hugo.

Gabi Desangles, no estará sola

De acuerdo a la nota de prensa, con la complicada misión de llevar las riendas de "Hay Corazón”, la bella Gabi estará acompañada de un personaje masculino alegre y divertido, que además de ayudar a encontrar el amor de los participantes, intentará conquistarla a ella también. Aún no ha sido develado el nombre de este "ayudante".

La talentosa animadora, también es actriz de cine, televisión y teatro, quien salta a la fama por protagonizar el musical "Hotel Burlesque"; ha tenido participación en películas de comedia como "Pobres Millonarios", "Ladrones", también se ha destacado como conductora de tv y radio. En 2019 fue nombrada una de "Las mujeres del año" por la Revista Pandora y reconocida como mejor actriz en "The Best of DR" de la Revista Mercado en República Dominicana.

“Hay corazón”, iniciará próximamente las grabaciones y será anunciado a través de sus redes el canal y horario de su transmisión.