Haydée Milanés promete una noche con lo mejor de Cuba en Hard Rock Café

SANTO DOMINGO. La cantautora cubana Haydée Milanés, que el próximo jueves 20 actuará por primera vez en el país, anticipó a la prensa esta noche que para el concierto “Música” en Hard Rock Café Live hará un viaje musical en el que incluye composiciones de reconocidos autores de su patria.

Al agradecer la presencia de los periodistas con los que conversó de su carrera, expresó que se sentía muy feliz de pisar suelo dominicano para actuar por primera vez, porque es una tierra que su padre, el laureado trovador y músico cubano Pablo Milanés quiere.

“Estamos muy cerca, pero después de casi veinte años de carrera no había tenido la oportunidad de presentarme aquí. Somos dos pueblos que tenemos muchas cosas en común, así que muy orgullosa de estar aquí”, proclamó la artista, quien estuvo en compañía de su mánager Alejandro Gutiérrez.

La prolífica cantautora reveló que para la función estará acompañada de una banda de destacados músicos y, para la ocasión, compartirá junto al también cantautor Pavel Núñez, al que conoció en La Habana y con el que ha establecido una franca amistad. “Hemos preparado una noche cubana en la que no faltarán títulos de mi padre, pues recientemente estrenamos un disco en su honor. El bolero feeling, La trova, el jazz estarán en este concierto. TTendré como invitado a un gran amigo, que es Pavel Núñez, así como a Johnny Chocolate, un destacado percusionista dominicano que pertenece a la banda de Juan Luis Guerra, con el que tendré el gusto de compartir mi música”, puntualizó.

Dijo estar muy ilusionada de poder encontrarse con el público dominicano, del que refirió, le ha hecho saber que conocen su música. “Libélula”, “Palabras”, “Tu nombre”, “Verás que sí”, “Hoy no estás quizás más”, entre otros títulos, son parte de su repertorio. “Esencialmente será un noche cubana. Le entregaré lo mejor de mí. Deseamos que venga mucha gente a vernos para que los que no conocen mi música la disfruten y posibilite luego un segundo retorno al escenario en este maravilloso país”, expresó.

La sobra y legado de su padre

Pablo Milanés es uno de los fundadores de la trova cubana. Su música forma parte de la banda sonora de muchas generaciones. Ser hija de un artista de la dimensión de Milanés es sin duda un gran peso para ella, sin embargo, no ha sido un obstáculo, ni mucho menos ha sacado provecho mediático de la fama de su progenitor.

“Soy hija de un ser humano maravilloso. Un hombre extraordinario, de una gran sensibilidad. Uno de los compositores y artistas más importante que ha dado Cuba y Latinoamérica. De él aprendí mucho, tuve experiencias maravillosas que me marcaron al momento de decidir estudiar música. Fue difícil el comienzo poder imponerme como artista siendo hija de una figura tan fuerte...fue para mí importante definirme y encontrar un estilo propio, razón por la cual me distancié musicalmente para labrarme mi camino, algo que admira de mí. Recientemente estrenamos Amor, un disco a dúo con mi padre en el que le rindo un homenaje a su obra, temas que también formarán parte de mi concierto el jueves”, expuso al resaltar que su vida artística está marcada por la influencia de su padre.

Al comentar su paso por la escena en medio de las diferentes corrientes musicales que marcan la tendencia de este tiempo, consideró que le gusta la música que hace. “Me he sabido defender con una música que no es una propuesta masiva, pero sí tiene muchos seguidores. No ha sido fácil sacar adelante una carrera en este tiempo”, reconoció.

Del concierto

La función está pautada para las 9:00 pm y las boletas están a la venta en Uepa Tickte, Boletería de Hard Rock Café, Supermercados Nacional y Jumbo. Precio por persona en área VIP: RD$3,200.00 y general RD$2,165.00. Es producido por OverjoyRD