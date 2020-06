$!Heidy Brown en pleito con Vakeró por video del tema “Mi loca”

Las candentes imágenes que se observan en el más reciente trabajo audiovisual de Vakeró no habían sido aprobadas por la rapera Heidy Brown, así lo afirma en el Acto de Advertencia que dió a conocer en sus redes sociales.

“Buenas noches quien me conoce sabe que me he manejado muy bajo perfil siempre, pero en esta ocasión tengo que hacer público esto, ya que no hemos recibido ninguna respuesta a la notificación que le hicieron mis abogados al señor Vakeró ya que hizo público el video del tema “Mi loca” sin mi aprobación”.