$!Hija de Don Ramón publica fotos inéditas de su padre y causa furor en las redes sociales

"Y cómo no extrañarte papá, tú tienes la culpa por haberme dado tanto! Aquí en la casa de Cuernavaca donde pasamos tan gratos momentos, jugando y echando relajo, siempre con tus geniales ocurrencias, pero lo más valioso tu forma de amar, de dar, de estar!", escribió Carmen Valdés al pie de la imagen.

Anteriormente, había compartido una imagen en la que se podía ver a todos los participantes del elenco de “El Chavo del 8” sentados en una mesa en el año 1977 o 1998, según escribió Valdés. "Me fascina esta valiosa imagen! Es la única foto que yo he visto, donde están todos los del elenco principal del grupo! Me da mucha melancolía! Un verdadero tesoro del 77/78", apuntó.