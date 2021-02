$!Hijo de Luis Vargas hospitalizado en Estados Unidos; el bachatero pide cadena de oración

"Pido una oración de todos mis amigos y mis 'supremistas', que son los más creyentes de Dios, ellos me acompañan siempre en todo lo bueno..., las cosas no están bien en este momento, no me dejen pedir solo a Dios por salud de mi hijo Luisito, pido cadena de amor y oración para mi hijo Luisito, estamos contigo hijo, ánimo saltamontes", con este texto el cantante de bachata dominicano Luis Vargas informó el delicado estado de salud de su hijo Luisito, quien fue hospitalizado en Estados Unidos.

De acuerdo a lo informado por el propio artista, la noche del sábado, inesperadamente su hijo Luisito fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Connecticut, EE.UU., pero, al parecer su salud se complicó tras el procedimiento.

El bachatero no especificó las razones de la intervención médica.

En uno de sus dos mensajes agregó que "aquí estamos haciéndonos la prueba del COVID-19 para llegar a estar contigo hijo mío", esto debido a que, las autoridades estadounidenses piden una prueba negativa de coronavirus para ingresar a su territorio.