$!Hotel dominicano entre los mejores cinco del mundo

La revista estadounidense de información turística "Condé Nast Traveler" dio a conocer el listado con los mejores 50 hoteles del mundo y uno de los nuestros está en el Top 5.

Se trata del hotel The Peninsula House, localizado en el pueblo turístico de Las Terrenas, en la provincia Samaná, al noreste de República Dominicana, el cual ocupa la cuarta posición en The Best Hotels in the World: 2020 Readers’ Choice Awards, de la revista especializada.