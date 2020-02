$!Huchi Lora detalla cómo se accidentó y rompió el hombro

El periodista y comentarista de televisión Luis Eduardo Lora (Huchi Lora) fue operado de un hombro luego de sufrir una caída en su residencia. El accidente lo sufrió el viernes y fue sometido a una cirugía al otro día en el Hospital General Plaza de la Salud, en el Distrito Nacional.

El presentador del programa “El Día” explicó a Diario Libre, al ser contactado por teléfono, que está en su hogar desde ayer domingo, en donde guarda “absoluto reposo por orden médica”. Dijo que durante la intervención le colocaron titanio, “el cual estará ahí de por vida”.

La cirugía duro una hora y pico, dijo.

Lora subrayó que ahora tiene que someterse a terapia y que, a sus labores, podría integrarse quizás dentro de una semana, dependiendo de los resultados de la evaluación que los galenos tienen en agenda practicarle.

“Pienso que lo más rápido que podría integrarme es en una semana, ya los médicos me lo dijeron, que antes de una semana no puedo trabajar y que cuando, haya transcurrido una semana, entonces me van a evaluar a ver”, acotó.

“Me enrede en los propios pies”

Señaló que el accidente ocurrió cuando, al tratar de penetrar a su casa el viernes en la tarde, “se enredó en sus propios pies” y cayó al suelo sobre su hombro derecho “y sufrí la fractura del humero, de la cabeza del humero, que es el que soporta el hombro y me hice algunos rasguños en la cara con el asfalto”.

Agradece al personal de la Plaza de la Salud

Lora agradeció de manera muy especial al personal de la Plaza de la Salud por las atenciones que le ofrecieron.

“Quiero expresar mi gratitud a todo el personal de la Plaza de la salud porque son profesionales muy preparados, es gente que tiene muy alto el sentido del servicio que deben brindar al paciente. Yo me siento muy agradecido de ellos, además todo quedó bien”, indicó.