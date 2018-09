Indignación por video de “Sábado Extraordinario” en que comunicadoras defienden cirugías plásticas

SANTO DOMINGO. Ha causado comentarios negativos e indignación un video en el que tres comunicadoras, en el programa “Sábado Extraordinario”, conducido por Domingo Bautista, salen en defensa de las cirugías estéticas y muestran sus cuerpos productos de las mismas.

El video fue compartido por el comunicador Bolívar Valera con el título “Mensajes de comunicadoras jóvenes al país” y ha recibido decenas de críticas, por entender que con esto se promueve la no valorización de las mujeres y su preparación, sino que se vende a las “cirugías plásticas” como la solución para triunfar en la vida.

“ #botondapánico #seguridadcultural : esto es una burla a todas las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género y un mensaje tóxico para todos nuestros niños y niñas que ven a los medios como su principal fuente de orientación”, posteó el diputado José Laluz, comentario que generó más cuestionamiento al video que compartió sobre el hecho.

“Lo más grave y triste no es su autodescalificación, que es triste, grave. Lo peor es cuánto gustan esos suicidios morales, y cuánto rating y popularidad generan. Si somos lo que vemos, esta sociedad está muerta, Boli”, dijo Pablo McKinney en su cuenta @pablomckinney.

“Dios mío, hasta dónde hemos llegado con tal de llamar la atención. Jóvenes no sigan este patrón que no las llevará a ningún lado, solo a ser un instrumento más que usan y cuando la desacreditan las dejan a un lado. Instrúyanse en los estudios para que sean algo en esta vida”, fue la reacción de la periodista Esperanza Ceballos.

En el material, hay varias presentadoras que, una tras la otra, explican la importancia de las cirugías en sus cuerpos.

“Oye, las cirugías plásticas son necesarias, miren hay que estar lindos señores, hay que sentirse bien”, expresa una mujer mientras se contonea al ritmo de la música y se toca el pelo y una parte de su anatomía.

A seguidas, y a sugerencia de Bautista, Amelia Ávalo también habla de las bondades del procedimiento quirúrgico y los requisitos para estar con ella.

“Oye esto Sujeto, hombre que no me paga cirugía, no goza de esto, bebé”, dijo mientras muestra su cuerpo con las manos y camina para mostrarlo. Luce un vestido corto con un profundo escote.

“Oye Sujeto, tú está viendo todo esto, mira papi, todo lo que está aquí lo pagas tú”, dijo otra las mujeres y quien exhibió su cuerpo en una improvisada pasarela.

Algunos comentarios

francisco A Soto F. @yordisotto

“El que un hombre de la edad de Domingo Bautista recurra a esos recursos en pleno 2018 es una lástima”.

Dauris Diaz @DaurisD

“Asqueante de verdad, da una sensación de asco, ver cómo se disminuye la figura femenina por una minoría descerebrada, que no es una muestra significativa de la dignidad de la mujer de nuestro país”.

Osiris Peña‏ @osirispe

“Lo peor del caso es ver a Domingo celebrando esa rastrería”.

Joel Villamán‏ @joelitovillaman

“Por eso es que Jesucristo no ha venido”.

Luis Manuel Jiménez @Luiguijimenez

“Cuanto ridículo hacen esas niñas cabezas huecas. Mensajes de espanto, hasta cuándo?”.

Yulissa Mercedes@YulissaDR

“Ya que se ponen tanto, que se pongan de paso un poco de cerebro que también les hace falta...”.

Albery tavarez‏ @AlberyTavarez

“Y luego exigen respeto”.



*αηιвєℓкα мιηαуα @Anibelka_m

“Esos son los programas de televisión que deberían sacar del aire y no los que tratan temas sociales como @Cheverenights”.

Chess Master @federayk

“Totalmente degradante y decepcionante”.

●’Yan→Carlos~ †Oº°‘¨‏ @yancarlos_93

“La Comisión de espectáculo público no dice nada pero sii es a otro lo suspenden por un mes”.

Silvia Gonzalez‏ @silvia23230237

“Personas que piensen así no se valora a ellas mismas, existen cosas más valiosas que nada lo puede comprar.... Respeto, dignidad, integridad, familia, etc.”

Laura Jiménez‏ @laurajimenez01

“Qué desastre. No se deciden que es lo que venden porque cuando se lo quieren comprar entonces se ofenden”.

Elvin Gonzalez @elvingonzalezr1

“Es decir, que si yo invierto en una cirugía para una mujer, esa mujer es mía, de mi propiedad por la inversión que hice”.

INDIRA PEREZ‏ @INDIRALABELLA

“Pobre de mi país!! Las mujeres somos las culpables de no valorarnos!! Y después queremos exigir!!! Dios!! Valores pa’ cuándo?”

Juan peña‏ @Juanpenajimenez

“Esto no es exclusivo de nuestro país, en todas partes del mundo hay personas sin principios ni valores esto no justifica la promoción del contenido pero cada quien ve y escucha lo que le interesa. Mis hijos jamás de mi parte verán estos programas porque yo no los veo”.

José Rosario‏ @jarvas07

“Qué pena, que eso es lo que vende en nuestra televisión...”.

BLACK PANTHER‏ @Carlos_Dujay

“A si no avanza un país”

carlos martinez‏ @carlosmm0

“¿Y el cerebro, para cuándo?”

Luis Reynoso ????‏ @LReynosof

“Asqueantes”.

Leticia Mora‏ @Letykle

“Qué asco de sociedad”.

Laura Rojas‏ @LauraRv_

“Es una pena, más todavía que el pueblo se hace eco de esto y hasta lo aplaude”.

Ramón Vizcaino‏ @vizcaino2277

“Pobre país, Dios”.

JoséO‏ @giiloco

“La televisión Dominicana es simplemente un PROSTIBULO!! Cuál es el m... mensaje que están emitiendo a los jóvenes; Las Botellas de espectáculos públicos dónde están??”.