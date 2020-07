$!Integrantes de “Suelta la sopa” hablan sobre el despido de Carolina Sandoval y ella reacciona

“‘A partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en ‘suelta La Sopa’ continua con todos ustedes” , ese fue el anuncio oficial que hizo Jorge Bernal, presentador del programa de farándula Suelta la sopa, para confirmar el despido de la controversial presentadora de televisón Carolina Sandoval, conocida como "La venenosa".

Luis Alfonso Borrego rompió el silencio y habló por primera vez de la salida de su compañera Carolina Sandoval del programa de Telemundo.

El comunicador colombiano no quiso entrar en muchos detalles, dando a entender que se trata de una situación "complicada" que les está causando "mucho dolor", pero sí reconoció que extraña mucho a la panelista venezolana, quien llevaba trabajando en el show desde hace siete años.

"No voy a contestar eso. Entiendan un poquito. Son cosas complicadas que dan mucho dolor, mucha tristeza y no voy a contestar de eso y espero que lo entiendan", se limitó a responder Borrego

De acuerdo con las informaciones que circulan en las redes sociales y medios de comunicación internacionales, la decisión de Telemundo de sacarla del programa Suelta la sopa estaría relacionada con el hecho de que el 22 de julio, minutos antes de salir al aire el espacio había recibido una llamada de la planta televisiva para decirle que debía hacer el show en vivo desde el estudio.

A través de una publicación en su Instagram, Carolina Sandoval, conocida como "La venenosa", se refirió vagamente a su salida del programa "Suelta la sopa", luego de publicar una foto en la que aparece con su mamá Amalia Guzmán de Sandoval en el Museo de Louvre, en la que se ve a la Monalisa.

“Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad. Además, mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión, amor", reseña parte del mensaje.

Al final del mensaje escribió: "Mi gente por razones que conocerán luego no puedo hablar ahora...obvio que si ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y en mis idas al baño créanme que ahora no será la excepción “todo a su tiempo”. Se me olvidaba decirles también en el menu aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon, entre otros" .

En otra publicación Carolina dejó entrever que se arrepiente del padrino que le buscó a su hija menor Amalia Victoria, quien curiosamente es Carlos Mesber, productor ejecutivo de Suelta la sopa. "Tú debiste ser el padrino de mi hija. Eres un ser de luz honesto", escribió junto a la foto de uno de sus amigos.

"Los viajes volverán cuando la pandemia del covid se marche, pero en mi maleta no habrá cargas ni falsedades más nunca", aseguró sin pelos en la lengua 'La venenosa'.

Concluyó con la frase: "No existe herida, cuando uno hace bien todo está bien".