Irka Mateo explora nuevos sonidos en su disco “Vamo a gozá”; hará conciertos

Títulos

Conciertos

“Estoy trabajando con Andrea Bavestrello para hacer dos presentaciones. Quiero presentar mi disco para que el público pueda apreciar lo que hemos estado haciendo. Santo Domingo es una plaza muy importante para mí, así como la ciudad de Santiago. Nuestra apuesta sería finalizando el mes de febrero, pero aún no podemos revelar la fecha definitiva, porque apenas trabajamos en ello”, acotó la artista.

Feminicidios

Irka no está ajena a la violencia que se ejerce contra la mujer. “El hombre necesita entender que nosotras pensamos, sentimos... El hombre necesita entender que la mujer no es un objeto. La mujer merece que se le respete, que no se nos perciba como una persona subordinada, sin derecho a libertad”, comentó.

La educación es vital para que un pueblo avance. “Estamos perdiendo mucho talento precisamente por la educación. Me gusta lo que está pasando con el folklor y la música electrónica. Me gusta Riccie Oriach, Concón Quemao, Marimba, Vicente García”, indicó.

En cambio la artista rechazó el tipo de música que realizan algunos exponentes de música urbana que promueven la violencia, el sexo y el contenido misógino. “Eso debe cambiar y cuando eso suceda habrá un gran aporte socialmente”, concluyó.