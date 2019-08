Jaime Bayly: “Los hombres no saben del placer que se pierden al no jugar con sus orificios”

Según el comunicador y escritor de origen peruano Jaime Bayly, los hombres heterosexuales temen explorar su sexualidad por temor a ser juzgados o señalados.

En una entrevista, dijo que estos “no tienen ni idea del placer que se están perdiendo. Que es cuestión de tener un poquito de audacia y jugar creativamente e ingeniosamente con los orificios”, agregó.

Ver también: Jaime Bayly dice Leonel recibe “donaciones ilícitas”

Al ser cuestionado sobre su sexualidad por el periodista argentino Luis Novaresio, Bayly dijo que, con un poco de imaginación o picardía, los seres humanos podrían darle un uso sumamente placentero a aquellos orificios que les han sido dado para hacer las “cosas básicas” que ya todos conocemos.

Afirmó que muchos hombres no se animan a decirle a su mujer o sus parejas que le “metan el dedo”.

El polémico comunicador, quien ha declarado abiertamente su bisexualidad, dice que se siente toda una señora cuando está con un hombre y viceversa.

“Cuando yo estoy con una mujer me gusta ser el hombre, cuando estoy con un hombre me gusta ser la mujer. Yo no puedo ser un hombre con el hombre y una mujer con la mujer. Si estoy con un hombre soy una auténtica señora”, puntualizó.