$!Jennifer Lopez confesó que no quería contraer matrimonio con Marc Anthony

Formaban una de las parejas más mediáticas de su época. Cantantes, actores y empresarios, Jennifer López y Marc Anthony compartían una gran química que traspasaba la pantalla. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas.

La cantante, bailarina y actriz reveló a casi una década de la ruptura que no deseaba contraer matrimonio con Marc. Además ofreció otros detalles sobre uno de los momentos más complicados de su vida: su divorcio del padre de sus hijos: Emme y Maximilian.

De acuerdo a la revista Hola, JLo siempre ha estado abierta a relatar lo que significó separarse de Anthony, incluso su libro True Love (2014) es un ejemplo de ello.

JLo confesó que se encontraba desconsolada tras haber terminado su relación con el actor Ben Affleck, por lo que, según sus propias palabras “saltaba de una relación a la siguiente” como una forma de lidiar con el dolor y la angustia.

Al momento de dar el ‘sí’ a Marc Anthony, admitió que no tenía intenciones de contraer matrimonio. “Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Y cuando me di cuenta de que no iba a tener la familia que quería, fue cuando comencé a desmoronarme”, dijo.

Su romance con Marc Anthony comenzó instantáneamente al romper con Affleck, y aunque JLo aseguró que parecía que estaban hechos “el uno para el otro”, el destino los llevó por caminos diferentes, y ella alcanzó el punto más bajo de su vida.