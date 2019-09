$!Jennifer López y sus bailarinas no logran destronar a “It” en la taquilla

“Angel Has Fallen”, estelarizada por Gerard Butler, terminó en tercer sitio en su cuarta semana de lanzamiento.

Jennifer López y las bailarinas exóticas de la película “Hustlers” no lograron quitar al payaso tenebroso Pennywise del primer lugar en los cines de Norteamérica en su fin de semana de estreno, de acuerdo con datos reportados el domingo.

A continuación, las cifras de venta de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a Comscore.

1. “It: Chapter Two”, 40,7 millones de dólares

2. “Hustlers”, 33,2 millones

3. “Angel Has Fallen”, 4,4 millones

4. “Good Boys”, 4,3 millones

5. “The Lion King”, 3,6 millones

6. “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, 2,8 millones

7. “Overcomer”, 2,7 millones

8. “The Goldfinch”, 2,6 millones

9. “The Peanut Butter Falcon”, 1,9 millones

10. “Dora and the Lost City of Gold”, 1,85 millones