$!Jesús Nova a Ramón Orlando: “Está errado; el grueso de las emisoras del Estado es de merengue y bachata”

El destacado productor, locutor y director de programación radial de CERTV, Jesús Nova, le respondió al músico y cantante Ramón Orlando luego de que este manifestara preocupación por el futuro de los ritmos autóctonos y el legado de Johnny Ventura.

Ramón Orlando pidió al presidente Luis Abinader que por lo menos dos de las cuatro emisoras estatales sean dedicadas 24 horas al merengue.

En tanto que Jesús Nova, director de tres de las cuatro emisoras del Estado, como Dominicana FM (98./99.9), Quisqueya FM (96.1/98.5 FM) y Radio Santo Domingo (620 AM), le aclaró que el merengue y la bachata son la base fundamental de Dominicana FM.

Según abunda Nova, “entre el 90 % y 95 % de la música que pone es de dominicanos” en declaraciones a Diario Libre. De esa programación, un 45 % es dedicado al merengue, además de bachata y salsa cantada por dominicanos.

"O sea, que el merengue y la bachata, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, son la base fundamental de Dominicana FM”, afirmó en conversación por teléfono con Diario Libre.

En el caso de Quisqueya FM, Jesús Nova comentó que el 70 % de la música que se pone es de artistas dominicanos.

“Es la primera vez que en una estación del Estado o no suenan a tantos artistas locales. Por ejemplo, en la mañana tenemos tres horas donde solo suenan artistas dominicanos, incluyendo a Ramón Orlando”, argumentó.

Además, se intercala a un dominicano y a un extranjero e invita a escuchar las emisoras. En Radio Santo Domingo, dice: “Ahí es que la cosa es grande”, porque solo están poniendo bachata y merengue, salpicado por algunos programas deportivos.

“Cuando Ramón se refiere a las estaciones de radio del Gobierno, las tres que regenteamos nosotros, el grueso de la programación son artistas nacionales. Mi hermano Ramón Orlando tiene una información errada en torno a los artistas dominicanos”, afirmó.

Jesús Nova declaró que ha alzado la voz por el merengue.

De hecho, tras el fallecimiento del legendario artista Johnny Ventura, a los 81 años, el pasado miércoles 28 de julio y sepultado el sábado 31, se ha dedicado una programación exclusiva del Caballo Mayor.

“Para CERTV es de especial significación rendirle este homenaje a Johnny Ventura porque fue en estos medios, cuando era La Voz Dominicana, que comenzó su formación profesional en canto y locución”, destacó el director de programación de la división radial, Jesús Nova.

Invitó al intérprete de "Las mil maneras" a escuchar la programación y a preguntarle a cantantes como Manny Cruz, Kinito Méndez, o a artistas pop como Pamel Mancebo, Covi Quintana y Pavel Núñez de cómo su música tiene su espacio, "porque el compromiso es con el talento dominicano y con la dominicanidad", reiteró Nova.

Lo que dice Ramón Orlando

Según el análisis del intérprete de "No hay nadie más" en un video de unos seis minutos, el Caballo Mayor se preocupó en vida por la difusión del merengue y, a pesar de que el merengue y la bachata fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, solo unas cuantas emisoras tocan de forma permanente estos ritmos autóctonos.

"¿Veo una cosa por ahí dizque ley de Música, pero usted no puede obligar a otros lo que usted no hace en su casa. Quieren (con la ley) obligar a las emisoras a que toquen cincuenta por ciento de música dominicana, pero yo le voy a decir una cosa: el Gobierno tiene cuatro emisoras, pregunte cuál de ellas toca merengue?", se cuestionó el artista.

Ramón Orlando se quejó, según su parecer, de la falta de apoyo de las emisoras, no solo del Estado sino a nivel general.

Se refirió al apogeo del merengue durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

"No puede ser que el héroe del merengue siga siendo Trujillo por Dios. El único que dijo 'aquí hay una música, esa es la música de nosotros, el merengue, y la llevó pal' Palacio y era el primero que la bailaba. Todos los presidentes que han venido yo no sé si se hacen los bobos o los locos, no es posible que siga siendo ese señor el príncipe de la música, eso es una cosa increíble...

¿Qué quería Johnny Ventura?, pregúntese, ahh, un busto, muy bonito, merecido, pero orita muere otro de los grandes y van con la misma cosa. ¿Qué quiere Cuco Valoy, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Fernandito Villalona, Los Hermanos Rosario, Pochy Familia, Milly Quezada, Toño Rosario, que le hagan una cosita bonita y le entierren su legado?", concluyó.