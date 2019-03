$!Jochy Santos con nuevo proyecto

View this post on Instagram

Hoy oficialmente le damos la bienvenida al nuevo contenido exclusivo de #dominicannetworks #Elreencuentro Tendré un reencuentro con amigos, colegas, periodistas, artistas, políticos... Porqué siempre es bueno reencontrarse. Producción realizada por @gelengilproducciones Agradecimiento especial al @teatronacionalrd . Suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de la programación completa. 1) Entra al link de la biografía de @dominicannetwork 2) Descárgala en tu dispositivo favorito. Android iPhone iPad Apple TV 4K Amazon Fire TV Roku. 3) Suscríbete ↗️ y listo, disfrutarás de toda la programación.