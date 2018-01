Johnnié Mercedes asume rol protagónico en la película “La tragedia de Río Verde”

SANTO DOMINGO. Johnnié Mercedes asume el rol protagónico en el drama biográfico, La tragedia de Río Verde, la película de Miguel Vásquez que tendrá su gala premier el próximo 9 de este mes en las salas de cines de Caribbean Cinemas del centro comercial Downtown.

La historia de Miguel Vásquez relata el accidente de aviación que le costó la vida a 33 integrantes del equipo Santiago Baseball Club. Para el experimentado actor constituyó un gran reto trabaja en la película que estará disponible al público el próximo jueves 11 de este mes. “Yo entré un poco al proyecto, sin embargo cuando leo el guión me di cuenta de la tremenda historia. No hubo forma de decir que no porque me gustó”, recordó el actor.

Johnnié Mercedes tuvo que hacer un gran esfuerzo para meterse en el personaje del catcher del equipo. A las cinco de la madrugada estaba en pie trabajando el personaje de la manos de un profesional en el béisbol, cuya ayuda fue fundamental. “Yo no soy una gente muy de deporte, sin embargo tenía que hacerlo para asumir el papel del mariscal Enrique Lantigua”, comentó.

Mercedes terminó odiando a su entrenador por las largas jornadas de ensayos y el esfuerzo físico que constituía meterse en la piel del personaje.

Grabada en Santiago y en los Estudios Quitasueño, esta producción cinematográfica convoca al público a presenciar una película que se desarrolla entre los años 1947 y 1948. “Es una época del otro dominicano. El guión y la ambientación nos transportaron a esos años. Hicimos el trabajo lo mejor posible para que el público pueda disfrutar de una película entretenida que cuenta una historia interesante. Es un proyecto que tiene todo el potencial para que el público salga de las salas con muchas satisfacción”, comentó.