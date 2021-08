$!Johnny Ventura invertía parte de su dinero en ayudar a necesitados

“Esto ha sido, de verdad, que no hay palabras para describir y que no hay palabras para darle gracias a todo pueblo dominicano”, al término de la misa del primer día en la parroquia Divina Providencia ubicada en Arroyo Hondo.

Se enteraron después de su muerte lo que hacía con el dinero

Jandy Ventura reveló que su madre siempre les decía, a él y sus hermanos, que ella no sabía qué hacía Johnny Ventura con el dinero y que pudieron enterarse después de su muerte.

“Ayer y antes de ayer me di cuenta qué hacía (con el dinero que ganaba) porque no fueron ni una ni dos ni tres las personas que se me acercaron a decirme a mí a darme las gracias, y a decirme que por mi papá tenían casa, que se habían graduado de la universidad. Mi papa le pagaba muchísimas cosas a muchísima gente que nunca nos dijo, ni nunca lo hizo saber”, dijo Jandy.

Muchas personas les han manifestado su agradecimiento a los familiares por el apoyo que este ícono del merengue les brindó.