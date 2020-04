José Antonio Rodríguez: "Este es el momento para que el artista sea reconocido"

José Antonio Rodríguez, el cantautor que representa a la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), protagonizará este jueves 30 de abril “Mi canto por los Ángeles”, un concierto a través de su cuenta de Instagram con el propósito de recaudar recursos para la Fundación Nido Para Ángeles que lidera su esposa Mónika Despradel.

El artista echará manos a sus canciones y las compartirá con el público a través de Instagram @joseantoniorodriguezrd, a partir de las cinco de la tarde desde su confinamiento en su apartamento en París.

Rodríguez reveló que desde su casa lleva la situación lo mejor que pueda en compañía de su familia y que se mantiene laborando a través de las plataformas virtuales, las que se han convertido en una herramienta adecuada para el teletrabajo.

“Estamos trancados. En el área de la música estoy escribiendo muchas cosas y rescatado un montón de canciones que tenía guardadas, alguna de las cuales he acomodado a estos tiempos. Hace un mes estrenamos la canción ‘Cuando todo termine” en referencia a la cuarentena”, indicó.

Todos los días sostiene reuniones con el equipo que le acompaña, así como su participación en las sesiones de trabajo de la Unesco.

“Ahora son más importante las reuniones multilaterales para la búsqueda de nuevos protocolos para la educación, para la cultura. Hace dos o tres días se produjo una reunión de más de 130 ministros de cultura para discutir, a través de una plataforma virtual como se van a manejar las cosas partir de ahora”.

Oportunidad para la cultura

Los retos que encara la cultura son muchos luego de esta pandemia del COVID-19, sin embargo José Antonio Rodríguez reconoce que para algunos países, esta situación no ha sido más que una nueva ventana abierta para la cultura. “Eso lo vimos en ese encuentro de ministros. Han tomado la cultura para llevarla a su máxima expresión ahora a través de las plataformas digitales en las que se han puesto de relieve a nuestros artistas. Recordando que no debemos nunca olvidar que si bien es cierto de que el artista necesita del dinero para vivir, también requiere del aplauso. Que existan plataformas para que el artista sea reconocido, que no sea olvidado, este es el momento perfecto”, argumentó el cantautor.

A favor de la Fundación Nido para Ángeles

“La gente me ha estado pidiendo que haga un concierto virtual. Y aunque no soy como muy bueno en eso, ahora hay una realidad. La Fundación Nido Para Ángeles nos convoca a porque necesitamos los recursos para las sesiones de trabajo que se continúan haciendo, esa vez desde las plataformas digitales. Hemos recibido ayuda del Estado, pero ahora necesitamos recursos y nuestra esperanza es motivar a la gente para que nos hagan sus aportes”, indicó al recordar que será a las 5:00 p.m. de la tarde a través de su Instagram.

Solidario con sus compañero

José Antonio Rodríguez ha estado pendiente de la critica situación por la que atraviesan los músicos que no están produciendo recursos económicos para sus sustento.

Conversó recientemente el con Eduardo Selman, ministro de cultura sobre la iniciativa que tomó de hacer un levantamiento para que puedan ser evaluados para su inclusión en el programa de asistencia del gobierno.

“El está muy motivado para hacer la gestión. Estoy completamente seguro de que eso será una realidad, naturalmente hay que buscar los recursos y estamos seguros de que tendremos alguna noticia acabada para los artistas”, explicó.