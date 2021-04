$!José María Cabral defiende los desnudos de Hotel Coppelia

En el filme salen varias escenas de desnudos, entre ellas la de la actriz Nashla Bogaert, quien hace el papel de una prostituta. La película hace referencia a la revolución de abril de 1965 y la incidencia que tuvo en la vida de los personajes, cuyas vidas cambian luego de verse involucrados, sin querer, en el estallido social que buscaba el retorno de Juan Bosch a la Presidencia de la República, tras un golpe de Estado.

Deplora película haya sido pirateada

Días antes, el cineasta se había lamentado de que Hotel Coppelia fuera pirateada en “everywhere” (todas partes).

Aunque dijo que la práctica no era nada nuevo en el país, pidió a la población verla en el cine, cuando esté disponible, o por la plataforma streaming HBOMax, “lo digo, sobre todo, por la calidad de la versión” que no es pirata.

“Ya Hotel Coppelia está pirateada everywhere. No anuncio nada nuevo, ya varias personas me han mandando los apps y páginas. Exhorto a que podamos verla juntos en el cine, o en su defecto por la plataforma de @hbomax . Lo digo sobre todo por la calidad de la versión pirata.Gracias:)”, publicó en su cuenta de Twitter (@josemariacabral).