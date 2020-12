José Morillo, el bailarín de “belly dance” que rompió todos los esquemas en DGT

Valentía y deseos de superación son las palabras que mejor pueden definir a José Morillo, el bailarín que ha roto esquema dedicándose a la danza del vientre, un baile exclusivo para las mujeres.

Con una historia personal de muchos sacrificios, el joven de 38 años contó que su sueño es poder arreglar la deteriorada casa de madera en la que vive junto a su madre, en la que, según sus palabras “llueve adentro y escampa afuera”.

“Nosotros vivimos en una casita de madera que tiene calcoma, con el techo lleno de hoyitos”, se quejó.

Tímido, introvertido y con las secuelas emocionales de haber sufrido discriminación, con su participación en Dominicana’s Got Talent, Murillo ha querido romper estereotipos y demostrar que el arte no tiene género ni clase social. Los jurados valoraron su esfuerzo otorgándole el anhelado pase a la siguiente etapa del show.

“Yo crecí con mi madre, mi padre y mis hermanos, no tenemos ayuda de nadie. A veces me llaman para limpiar en casas, pero no me toman mucho en serio, me dan 300 pesos por un día, pero yo lo tomo, porque lo necesitamos. Mi padre trabaja en construcción, pero no está trabajando”, confesó avergonzado previo a su audición el espacio televisivo.