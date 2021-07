$!Juanes explota contra el gobierno cubano

El cantante colombiano Juanes explotó en sus redes sociales contra el gobierno cubano y lanzó improperios contra el comunismo, el sistema político que rige la isla caribeña.

Afirmó que los cubanos en el exilio han pedido la libertad de Cuba por años y ahora los residentes en la isla ha salido a las calles con el mismo sentir.

"Los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo, LIBERTAD ! Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo Colombia, ojo todos", escribió el intérprete de "La camisa negra", dejando claro lo que piensa del comunismo.

Asimismo, le dejó una advertencia a su país. "Ojo Colombia, ojo todos", manifestó.

El tuit logró más de cuatro mil comentarios y muchas críticas, esto porque según algunos usuarios no se pronunció lo suficiente contra los casos de violencia que afectaron su país.

"Te propongo un ejercicio: hablemos de Colombia y de los colombianos. ¿Le tienes miedo al castrochavismo, Juanes? ¿Crees que existe y que estamos ad portas de caer en sus garras? Te falta lectura entonces. Y calle. Calle colombiana, por supuesto, no gringa. Ojo: te siguen millones", le comentó @maríaantoniapardo.

"¿No le importa lo que los Colombianos llevan diciendo por años? ¿Conciertos por Venezuela y para cuando por Colombia?", dijo otro seguidor.

"Usted definitivamente no puede ser más hipócrita. Su trino parece redactado por Maria Fernanda Cabal y la bancada del Centro Democrático", respondió @davidpardo.

A otro que se lo "comieron" vivo por la misma razón fue al reguetonero colombiano J Balvin.

"Mientras Balvin apoya a Cuba, Colombia sufre en el paro por defender sus derechos fundamentales sabe que métase su música por... que ya no los interesa escuchar más artistas de pacotilla a ustedes no los necesitamos ni a Maluma ni a Shakira ni a Juanes no mas", dijo otro usuario molesto.

Shakira no se ha pronunciado publicamente con el "SOS Cuba" ni tampoco sobre Haití.