$!Julián Gil habla de sus días de incertidumbre por el coronavirus

Tras días fuera de las redes sociales, el actor Julián Gil ha explicado finalmente las razones de esta ausencia.

El también presentador de televisión no ha podido escaparse de las garras del coronavirus que le ha pegado fuerte durante su estancia de trabajo en México.

Como reseña la revista People en español, el actor compartió generoso con sus seguidores en las redes sociales cuál es su actual estado de salud después de cinco días aislado en su casa y sufriendo los síntomas propios de esta enfermedad.

"Me tocó. No sé cómo, cuándo, ni dónde me contagié", arranca su mensaje. "Pasé unos primeros días muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre", explicó visiblemente afectado.