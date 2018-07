Julián Gil indignado con Marjorie de Souza por supuesta manipulación a su hijo

LOS ÁNGELES. Este video compartido por la actriz Marjorie de Souza hace unos días en instagram se convierte en un nuevo capítulo en la mala relación entre ella y el padre de Matías, su ex y también actor Julián Gil.

“Yo ese día tenía mucha impotencia y lo expresé en mis redes sociales como todo lo que he hecho: cuando veo que algo se sale de control lo pongo en las redes sociales, lo han visto. “Está obviamente demostrado que el niño decía papá y le querían hacer entender otra cosa.

O sea, aparentemente, el papá no existe. No?” ¡Sí que existe! Estaba en la gala Balón de Oro en el Ace Hotel de Los Ángeles.

Por supuesto, la prensa le pregunta y él responde dolido. “Cuando el vaya creciendo le van a echar un cuento. El cuento que ellas quieren que él escuche pero ahí están las redes. Las redes no las van a borrar y yo tengo todo, tengo todo y se está escribiendo todo y se está guardando todo para que él en su momento sepa lo que pasó, o sea que no va a haber manera de que le mientan”. Esta historia de desencuentros parece que no tendrá fin, al menos por ahora.

“Está por salir la sentencia definitiva. Ellos tienen la opción de apelar, de irse a un amparo y eso es lo que ha hecho que esto sea tardado, porque el sistema de alguna manera está para eso, sobre todo para proteger al niño y creo que lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que la abogada de ella con tal de no perder sigue comprando tiempo.” Por el bien de Matías, esperamos que se llegue pronto a un acuerdo entre Marjorie y Julián.