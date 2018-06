Juliana abre su alma en un post y confiesa “que hay días que no quiere nada”

SANTO DOMINGO. La merenguera Juliana O’Neal sigue compartiendo con el público el proceso de su enfermedad con sus altas y bajas. Hoy por ejemplo, confesó que se siente un poco sensible por su próximo cumpleaños, pero que trata de verle el lado “amable” a la situación.

La cantante recibe desde hace cinco meses quimioterapia por el cáncer de seno que le afecta. El tercero en su vida.

“Hoy estamos a 22 de junio...ya han pasado 5 largos meses desde que iniciamos esta tercera batalla. Les cuento que tuve #quimio el lunes y han sido días de malestares, pero ya hoy me siento mejor”, comienza un post que compartió en su cuenta de Instagram.

“Hay días que no quiero nada, me quejo por todo y todo este tema de mi cumpleaños la próxima semana me tiene súper sensible...en fin!”, dice el texto acompañado de un emoticon con una carita triste.

Y aunque la sensibilidad sigue en el texto, la cantante deja ver que se mantiene luchando y que de lo que se trata es de la forma en que las personas enfrentan cada situación difícil por la que atraviesan. “Hay días más bonitos que tristes... y eso depende de cómo uno decida vivirlos”.

“Por aquí ando, organizando mis pastillas del día y tratando de verle el lado ‘amable’ a todo esto, ya que aún pasando por momentos duros, estoy VIVA y el solo hecho de respirar y poder luchar por mi salud, es motivo de agradecimiento”, indica en una parte del texto que compartió, el cual acompañó de una fotografía de varias pastillas.

El post de Juliana tiene más de 41 mil “me gusta” y más de 5 mil comentarios de personas dándoles ánimos. La cantante ha usado su cuenta de Instagram para informar sobre su estado de salud. En ella publicó cuando fue operada, también cuando se le empezó a caer el cabello y mostró su cabeza rapada. La cantante fue operada de mamas el 22 de enero de este año.