Juliana O’neal cumple 30 años; afirma su salud evoluciona

SANTO DOMINGO. Hace días la merenguera dominicana Juliana O’neal compartió en sus redes sociales el avance de su enfermedad tras cinco meses de batalla contra el cáncer de mama al compás de los médicos, medicamentos, fe y oraciones. Su tercer cáncer no la ha desplomado; se mantiene en pie de lucha.

Hoy, la joven cantante está de cumpleaños y celebra la llegada de los 30 con una imagen repleta de globos que le recuerdan que es una guerrera.

Su instantánea se publicó con este motivador mensaje: “Hoy es mi cumpleaños. Siendo honesta, tengo mezcla de emociones pues este año ha sido muy diferente a lo que imaginaba (en todos los sentidos), aún así, me siento demasiado agradecida por la llegada de este día.

En medio de esta batalla, me siento feliz de tener mi familia conmigo, de confirmar que estoy rodeada de gente que me ama y me aprecia y sobretodo me siento feliz ya que según mis médicos, estoy evolucionando favorablemente: ¿Qué mejor regalo que ese? Y na’ ... cumplo 30 añitos hoy... Oficialmente entro al club de los “TA” !!!! #LosTadeJuliana #JulianaCumple30 #mimadreseestaponiendovieja #yono ?? #Bailandoenunpie”’.

Los parabienes han inundado su cuenta de Instagram con palabras de motivación para que Juliana siga siendo ese ser de luz que alienta cada día más a esas personas que padecen cáncer. “Muchas felicidades inmensas, bendiciones y que Dios te siga llenando de fe y perseverancia. Personas confiables cómo tú existen pocas. Ánimos”, le comentó la usuaria Pamelita Nova.

Mientras que sharine_008 se decantó por su fortaleza y su espíritu de lucha: “@mambodejuliana muchas Felicidades corazón, te admiro un montón por esa valentía que Dios te ha dado, me imagino las batallas que estás pasando por que mi hermano también padeció de cáncer y aunque hoy no está con nosotros lo vi luchar por su vida al igual que usted. Mis más sinceras felicitaciones, que cumplas muchos más y bendiciones y fuerza de lo alto para usted y para su familia. Postdata: que conste que no acostumbro a comentar en las redes pero por usted me motivé. Pa’ante’’, expresó Sharine.

Juliana ha documentado su enfermedad a través de fotografías que publica en su red social de Instagram. Ella ha expuesto su alma; se ha dejado ver sin cabello; ha revelado cuántas pastillas toma al día, ha descrito sus días tristes y felices como una manera de decirle a los demás que hay que seguir al frente de la situación.

Juliana irradia esperanza, fuerza y buenas vibras. Y hoy, tal y como expresó, entra oficialmente al ‘club de los ta’.