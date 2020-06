$!Justin Bieber recibe acusaciones de agresión sexual

Justin Bierber ha sido tendencia en la ultimas horas y no precisamente por su música. El artista ha vuelto a recibir acusaciones por acoso sexual, luego de que una usuaria de Twitter bajo el nombre de @danielleglvn afirmara que fue abusada por él, sin embargo la cuenta ha sido eliminada, no sin antes su historia ser compartida miles de veces al punto de ser tendencia.

“Si Justin llega a ver esto, sabes quién soy. Sé que te acordarás. Espero que tu vida sea un infierno después de esto y que te ahogues en la culpa”, comienza diciendo Danielle.

La joven continuó con su relato diciendo que Justin la invito a un hotel y se llevaron a sus amigas, quedándose sola con Justin y que este la beso a pesar de que ella le pregunto por Selena, su entonces novia. "Nuestros pequeños besos fueron subiendo de tono. Después de 10 minutos sentados me acostó y se puso encima mío, empezó a besarme el cuello, bajando hacia mi estómago. Desabrochó mis vaqueros, me los quitó y empezó a tocar hacia mi ropa interior con sus dedos. Entonces empecé a pensar y a dudar, me preguntaba ‘¿Y Selena?’, ‘¿yo consentí esto?’, ‘¿cómo podría reaccionar ella si se entera?’, ‘¿dónde están mis amigas?’, ‘¿cómo puede ser normal y estar bien esto?"

La joven dijo que la estrella se quitó la ropa y sostuvieron relaciones. "Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedó ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente. No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Aunque esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui aún así sexualmente abusada sin mi consentimiento".

El relato de esta joven ha cobrado fuerza pues una influencer afirma que vivió lo mismo. Su nombre es Kadi y dice que en la habitación de un hotel en NY el artista la asalto sexualmente a pesar de que ella le dijo que no podía estar con el por cuestiones religiosas, y que esta fue la razón por la que guardo silencio para no ser una desgracia para su familia. Afirmo que luego de este encuentro intento suicidarse y ha estado recibiendo ayuda psicológica.