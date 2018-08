Karen Yaport anuncia que está embarazada

Cuando Edwin y yo no podíamos estar más felices, Papá Dios nos bendice y nos enteramos de esta gran noticia. NUESTRA FAMILIA CRECE. La dicha ver la realización de nuestro plan de vida materializarse es una experiencia maravillosa. Y la sensación indescriptible que siento por primera vez dentro mi al llevar una vida producto de nuestro matrimonio me hace sentir una mujer plena en toda la extensión de la palabra. ¡Que grandioso viaje hemos emprendido! y aún no llevamos un año. En el quinto aniversario mínimo vamos a tener todo un equipo de pelota. Ven Piku y da tu like, NO TE HAGAS. #elamorvencio #elamorsiguevenciendo #lacigueñapasoporcasa #babyencarnacionyapoort #babyonboard ???? @encadwin vaya manera de celebrar mis 1.5 millones de seguidores. GRACIAS FAMILIA.

A post shared by Karen Yapoort Encarnacion (@yapoort) on Aug 18, 2018 at 6:06pm PDT