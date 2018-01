Khloé Kardashian dice que su familia le dijo que baje de peso porque estaba “perjudicando a la marca”

LOS ÁNGELES. Khloé Kardashian entiende de primera mano que las palabras pueden ser hirientes, especialmente cuando se trata de comentarios sobre el peso de alguien.

Lacelebrity quien participa en The Keeping Up con la estrella de Kardashians y autora de Strong Looks Better Naked ha perdido alrededor de 40 libras desde que adoptó una actitud de no tomar prisioneros en el gimnasio y su dieta, pero no siempre se sintió tan sana como lo hace ahora.

Kardashian, de 33 años, se abre sobre los miembros de su famosa familia.

“Soy una gran creyente de que no es lo que dices, sino cómo lo dices”, explica Kardashian.

“Sabes, durante mucho tiempo me dijeron, ‘Khloe, tienes que perder peso porque realmente estás lastimando a la marca’ o esto o lo otro”, admite.

“Comprendí que provenía de mi lado de la administración de mi familia, pero duele y hay una manera de decir cosas”, comparte.

Khloe Kardashian ha confirmado que está embarazada. La celebridad televisiva de 33 años se ha dirigido al mundo para finalmente contar un secreto a voces. Khloe ha subido una foto de su barriga, con su novio Tristan, el feliz futuro papá, abrazándola por detrás.