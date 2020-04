$!Khloé Kardashian paga las compras de ancianos en LosÁngeles en apoyo por COVID-19

Kim Kardashian y Kylie Jenner donaron por separado 1 millón de dólares para afrontar el coronavirus. Khloé, otra hermana del clan Kardashian no se ha quedado atrás y decidió ayudar a las personas de avanzada edad de su comunidad pagándoles las compras en el supermercado.

De acuerdo con la revista Quién, la estrella del reality show "Keeping up with the Kardashians" acudió en los últimos días a varios supermercados de las cadenas Trader Joe's y Ralphs situados en la zona de Los Ángeles donde reside.

Según el portal TMZ, Khloé también adquirió más de 200 tarjetas regalo de las referidas tiendas para repartirlas entre los empleados y de esta manera colaborar con sus familias en medio de la pandemia del coronavirus, debido a que, muchos empleados se encuentran en sus casas porque los negocios se han visto en la obligación de cerrar sus puertas temporalmente.