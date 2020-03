Kiko El Crazy se aísla tras llegar de Europa; fuma y se coloca un suero

El exponente de música urbana Kiko el Crazy al llegar al país de inmediato se puso en aislamiento, luego de su odisea en París, de donde tuvo que ser rescatado tras quedarse varado, llegando por Isla Guadalupe.

Desde su hogar, luego de regresar de Europa, uno de los mayores focos de contagios por el coronavirus (COVID-19), el urbano compartió un video en el que se le ve colocado un suero de vitaminas, según dijo.

“El corona a mí no me va a vencer... No tamo’ roncando, la defensa va pa’ arriba”, comentó, señalando la dosis de suero que está recibiendo mientras cantaba una canción sentado en la sala de su hogar.