$!Kim Kardashian afirma ha estado varios días sin ducharse ni peinarse por exceso de trabajo

Los días en confinamiento han saturado a la celebrity Kim Kardashian al punto que ha descuidado su apariencia física. Fue la propia estrella de “Keeping up with the Kardashians” que reveló que ha tenido días complicados, producto de los deberes de madre de cuatro hijos y a la par del manejo de las empresas que ha tenido días sin ducharse ni arreglarse el cabello.

“Mi vida no siempre es glamurosa. Hay días que ni siquiera me cepillo el cabello ni me ducho, ya que ahora tengo que educar a mis hijos en casa y resolverlo todo”, contó la esposa del rapero Kanye West a la revista de moda Refinery 29.

Y agregó al ser entrevistada por la revista vía telefónica: “Mi cabello es un desastre... Cuando conseguí asearme, me sentí muy bien. Creo que me he maquillado dos veces. Me sentí una persona completamente diferente cuando finalmente me levanté y lo conseguí”.

Kardashian, de 39 años, dijo que hace lo que puede, pero que el confinamiento para evitar el COVID-19 no está siendo nada fácil. Todo parece indicar que el personal que la asiste se ha reducido al máximo o no tiene ninguno.

De hecho, Kim narró que tiene dificultad para cuidar a sus hijos North, de seis años, Saint, de cuatro, Chicago, de dos y Psalm, de 10 meses y llevar al mismo tiempo su trabajo y llevar sus empresas.

Prueba de ello es que se han vuelto virales videos de Kim Kardashian haciendo tutoriales de maquillaje y ser interrumpida por su hija mayor, North, exigiéndole que le preste atención.

La niña, bastante despierta para su edad, le replicó: “Deberías preocuparte más por tus hijos y no tanto por tus amigos”.